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Бренд «Ли-Лу» презентовал новый проект с Анной Цукановой-Котт и Алиной Крюковой
24.10.2017 15:10
Актрисы, телеведущие, продюсеры и основатели проекта «Киноеда» Анна Цуканова-Котт и Алина Крюкова стали участницами новой истории от бренда «Ли-Лу», сообщает компания.
Представители «Ли-Лу» так прокомментировали сотрудничество с актрисами: «Анна Цуканова-Котт и Алина Крюкова – настоящие героини «Ли-Лу», не зависят от собственной популярности и не подчиняются правилам, выражая себя через моду так же, как через свои продюсерские проекты, игру в кино или через свои программы на телевидении. Подруги всегда будут рядом, где бы они не находились и на каких площадках не снимались бы, настоящая женская дружба только придает им силу духа и уверенность в каждом шаге».
Фотографии предоставлены компанией.
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