Российская марка LeDiLe обновила линейку дизайнерских мандал, сообщается в пресс-релизе компании.

В линейке презентованы серьги, тонкие браслеты-цепочки и кольца с крутящимся основанием в виде мандалы. Все украшения сделаны вручную из стерлингового серебра с полудрагоценными камнями в центре изделий. Каждая мандала означает важные для человека аспекты жизни: гармонию, любовь, обновление и энергию.

По словам представителей компании, украшения символизируют единение и связь с внутренним «я».

Марка LeDiLe - дизайнерская ювелирная студия, основанная в 2012 году. Бренд создал более 1500 изделий ручной работы и 30 дизайнерских коллекций. В прошлом году компания презентовала авторские линейки украшений с Цирком Никулина, Павловопосадскими и Оренбургскими платками.

Фотографии представлены компанией.



