|
|
Бренд LeDiLe выпустил дополнение к коллекции мандал
30.10.2017 17:54
Российская марка LeDiLe обновила линейку дизайнерских мандал, сообщается в пресс-релизе компании.
В линейке презентованы серьги, тонкие браслеты-цепочки и кольца с крутящимся основанием в виде мандалы. Все украшения сделаны вручную из стерлингового серебра с полудрагоценными камнями в центре изделий. Каждая мандала означает важные для человека аспекты жизни: гармонию, любовь, обновление и энергию.
По словам представителей компании, украшения символизируют единение и связь с внутренним «я».
Марка LeDiLe - дизайнерская ювелирная студия, основанная в 2012 году. Бренд создал более 1500 изделий ручной работы и 30 дизайнерских коллекций. В прошлом году компания презентовала авторские линейки украшений с Цирком Никулина, Павловопосадскими и Оренбургскими платками.
Фотографии представлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте