Презентация коллекции Kochetkova Spring-Summer 2018 прошла 7 ноября в кафе «Есенин», сообщают организаторы.

Гостями мероприятия стали Эвелина Хромченко, Екатерина Стриженова, Яна Троянова, Ольга Зайцева, Ольга Ушакова, Лина Дембикова и многие другие.

Презентация по традиции прошла совместно с благотворительным фондом Гоши Куценко «Шаг вместе», который оказывает помощь детям с ДЦП в лечении и реабилитации. Собранные в этот день средства будут направлены на адресную помощь троим подопечным фонда.



Центральным символом коллекции является образ птицы, который появляется в виде фирменного раппортного принта на шелке и вышивки на хлопке. Стилизованное изображение кочета впервые появилось на логотипе компании, став частью уникального почерка бренда. В новой коллекции этот образ трансформировался в силуэт попугая, парящего на фоне предрассветного неба.

Любимый символ дизайнера появляется не только как элемент принта, но встречается и в виде объемной декоративной вышивки, которая украшает детали плащей, лацканы жакетов и летящие полы платьев и юбок. В декоре коллекции важное место занимают рюши: от мелких, еле заметных, обрамляющих швы; средних, фактурных, расположенных множеством рядов и создающих ощущение оперения или крыльев, до объемных, являющихся уже конструктивной частью изделий.

Формы коллекции максимально мягкие, женственные, подчеркивающие талию, сглаживающие линию плеч. Это летящие платья-А-силуэта, халаты-коконы, объемные жакеты, брюки-бананы на высокой талии.

Цветовая палитра варьируется от яркого алого и насыщенного голубого до прозрачного серебристо-синего и глубокого кобальтового, от бежевого до благородного бронзового.

В выборе тканей дизайнер впервые обратился к экоматериалам, сделав ставку на современные технологичные и комфортные в эксплуатации варианты.

Фотографии предоставлены организаторами.