Акция Try.Fit.Go от Dockers пройдет 4 ноября в «Стокманн», расположенном в ТЦ «Невский Центр», сообщается в пресс-релизе компании.

Dockers™ представит новую коллекцию брюк 360 Smart Flex. Ее отличительная черта – особая ткань, которая растягивается в четырех направлениях. Дизайнеры бренда продумали все до деталей: растягивающийся пояс, вместительные карманы, которые застегиваются на молнию, а также отдельный карман для мелочи, который защитит экран смартфона.

В этот день каждый желающий сможет получить персональную карту Try.Fit.Go с указанием своих параметров и подходящей модели, чтобы больше не тратить время на примерку.

Бренд Dockers® был основан в 1986 году. В настоящее время у марки более 2200 точек продаж по всему миру, включая США, Европу, Мексику, Канаду и Ближний Восток. Первый в России магазин Dockers® открылся в декабре 2014 в ТЦ «Метрополис».

Фотография предоставлена компанией.