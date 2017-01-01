Бренд Demurya одел номинанток премии Glamour

Креативный директор и дизайнер Demurya Владимир Славский создал шелковые халаты от кутюр, в которых девушки провели время на девичнике, готовясь к церемонии, сообщается в пресс-релизе бренда.

Размышляя о хрупкости и независимости современной женщины, Владимир Славский придумал пеньюар свободного кроя, который органично вписывается с основную концепцию его сезонной коллекции. Модели украшены пайетками, металлизированной вышивкой на спине и контрастным кантом.

На самой же церемонии в нарядах от Demurya появились Глафира Тарханова и Саера Сафари.

Русско-французский модный дом Demurya Haute Couture был основан Ксенией Демурья в 1998 году, в Москве представлен с 2013 года. Модный дом специализировался на создании вечерних платьев, изделий из кожи и меха и на индивидуальном пошиве кутюрных платьев для ковровых дорожек.

В конце 2013 года на пост креативного директора марки, был назначен известный московский стилист Владимир Славский. Под его руководством создается линейка pret-a-porte, вводится базовая модель пальто-халата из кашемира, ставшая знаковой для модного дома.

В 2015 году Владимир Славский принял решение изменить концепцию модного дома и ввел вторую линию Demurya Collection – стильная и качественная одежда на каждый день по доступным ценам, простого, лаконичного кроя.

Фотографии предоставлены компанией.