|
|
Бренд Demurya одел номинанток премии Glamour
15.11.2017 06:43
Креативный директор и дизайнер Demurya Владимир Славский создал шелковые халаты от кутюр, в которых девушки провели время на девичнике, готовясь к церемонии, сообщается в пресс-релизе бренда.
Размышляя о хрупкости и независимости современной женщины, Владимир Славский придумал пеньюар свободного кроя, который органично вписывается с основную концепцию его сезонной коллекции. Модели украшены пайетками, металлизированной вышивкой на спине и контрастным кантом.
На самой же церемонии в нарядах от Demurya появились Глафира Тарханова и Саера Сафари.
Русско-французский модный дом Demurya Haute Couture был основан Ксенией Демурья в 1998 году, в Москве представлен с 2013 года. Модный дом специализировался на создании вечерних платьев, изделий из кожи и меха и на индивидуальном пошиве кутюрных платьев для ковровых дорожек.
В конце 2013 года на пост креативного директора марки, был назначен известный московский стилист Владимир Славский. Под его руководством создается линейка pret-a-porte, вводится базовая модель пальто-халата из кашемира, ставшая знаковой для модного дома.
В 2015 году Владимир Славский принял решение изменить концепцию модного дома и ввел вторую линию Demurya Collection – стильная и качественная одежда на каждый день по доступным ценам, простого, лаконичного кроя.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте