Новости
НачалоНовостиБренд Demurya одел номинанток премии Glamour
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Гала-показ Форума бизнеса моды-17 пройдет 30 ноября в Новосибирске B2B Brand - онлайн выставка брендов мужской, женской и детской моды (одежда, белье, обувь) Рейтинг@Mail.ru
6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion

Бренд Demurya одел номинанток премии Glamour

15.11.2017  06:43

Креативный директор и дизайнер Demurya Владимир Славский создал шелковые халаты от кутюр, в которых девушки провели время на девичнике, готовясь к церемонии, сообщается в пресс-релизе бренда.

Размышляя о хрупкости и независимости современной женщины, Владимир Славский придумал пеньюар свободного кроя, который органично вписывается с основную концепцию его сезонной коллекции. Модели украшены пайетками, металлизированной вышивкой на спине и контрастным кантом.

На самой же церемонии в нарядах от Demurya появились Глафира Тарханова и Саера Сафари.

Русско-французский модный дом Demurya Haute Couture был основан Ксенией Демурья в 1998 году, в Москве представлен с 2013 года. Модный дом специализировался на создании вечерних платьев, изделий из кожи и меха и на индивидуальном пошиве кутюрных платьев для ковровых дорожек.

В конце 2013 года на пост креативного директора марки, был назначен известный московский стилист Владимир Славский. Под его руководством создается линейка pret-a-porte, вводится базовая модель пальто-халата из кашемира, ставшая знаковой для модного дома.

В 2015 году Владимир Славский принял решение изменить концепцию модного дома и ввел вторую линию Demurya Collection – стильная и качественная одежда на каждый день по доступным ценам, простого, лаконичного кроя.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 71
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1427 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте