При создании рождественской коллекции дизайнеры Burberry использовали различные текстуры, принты и оттенки, сообщается в пресс-релизе компании.

Некоторые классические модели верхней одежды были переизданы в новых формах и силуэтах специально к Рождественскому сезону. Лакированные женские тренчи представлены в ярких цветовых оттенках и декорированы неожиданными деталями; мужские плащи выполнены с подкладкой из ткани с принтом «тартан». В детской линии представлены габардиновые тренчи Burberry, сделанные в Англии и выполненные в классических цветовых оттенках.

Вязаные вещи, представляющие разнообразие английских тканей, техник шитья, а также рисунков - от Fair Isles (сказочные мотивы) до специальных стежков, от английской овечьей шерсти до кашемира - все это комбинируется в смелые и концептуальные сочетания.

Новинки рождественского сезона – перчатки, шапки-бини и носки с орнаментом Fair Isles, полоски и жаккардовые узоры - все смешивается самым удивительным образом.

Burberry представили свою новую версию платка - бандану, выполненную в различных цветовых вариантах, а также с использованием винтажной клетки Burberry, впервые представленной в 1960-ые. Шарфы в полоску – смелые, в «университетском» стиле, выполненные из шерсти и кашемира, удивляющие буйством расцветок.

В этом сезоне модель сумки DK88 была перевыпущена в разных цветовых сочетаниях, таких как серебряный металлик, с эффектом красочных брызг, а также в новых мини и микро размерах. Кроме того, Burberry представили модель Doodle - новая сумка-tote, выполненная из разрисованной парусины с отделкой из кожи, дизайн которой дополнен эффектом небрежных и игривых красочных брызг, созданных в мастерской Burberry, олицетворяющей свободный дух английский культуры.

Модель Banner – фирменная сумка-tote, выполненная с использованием новых принтов и деталей, таких как бахрома в виде кистей, вдохновленных классической мужской обувью.

Модель Patchwork – модель, выполненная с использованием новых материалов и оттенков.

Эклектичный микс текстур: часть выполнена из вязаных элементов, другая часть - из глянцевой кожи и с использованием ярких золотых цепей с объемными деталями-булавками, вдохновленными панк-культурой.

Дизайн рюкзаков Rucksack также претерпел изменения - добавлены вставки из ткани с принтом клетки «тартан», а также новые цвета.

Модель DK88 Document Case выполнена из уникальной кожи с эффектом Trench. Модель, вдохновением для создания которой послужил фирменный тренч Burberry.

Burberry представляет брелоки в виде сказочных персонажей, таких как коварная лиса и черная овечка, сделанных из обрезков тканей, найденных в студии дизайна Burberry. Кошельки и портмоне выполнены из уникальной кожи с эффектом Trench с забавным принтом в виде красочных брызг.

Также Burberry представили жидкий сверкающий хайлайтер и серебряные тени - палетку, подчеркивающую глаза и черты лица. Новый аромат My Burberry Black - лимитированная версия с мерцающими блестками, а также My Burberry Blush - новый фруктово-цветочный аромат для женщин. Для него: насыщенный парфюм - Mr. Burberry.

Ряд услуг, предоставляемых в магазинах, а также онлайн, призваны облегчить процесс выбора подарка. Сервис нанесения монограмм на определенные вещи и аксессуары, такие как тренчи или парфюмы, предоставляется в избранных магазинах Burberry, а также на сайте. Услуга Collect-in-Store позволяет совершать покупки, находясь в домашней обстановке, и забирать готовые подарки в ближайшем к вам бутике Burberry.

Burberry – один из старейших британских брендов, специализирующийся на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров. Модный дом выпускает также нижнее белье, косметику и парфюмерию. Основан в 1856 году Томасом Берберри в Бейзингстоке. Бренд представлен в 50 странах мира более чем в 5 000 монобрендовых бутиках.

Фотографии предоставлены компанией.