Итальянский бренд Billionaire опубликовал раскладку коллекции Resort SS18.

Billionaire Couture — итальянский бренд мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Компания была создана в 2004 году в Лондоне. Ее основателями стали дизайнер Анжело Галассо, а также итальянский миллиардер Флавио Бриаторе, возглавляющий команду Renault в Formula 1, в собственности которого находится модный ночной клуб Le Billionaire. Основная концепция торговой марки Billionaire Italian Couture — это demicouture для мужчин. Все товары компании, будь-то одежда, аксессуары, обувь или ювелирные украшения, создаются небольшими партиями и только вручную.

Фотографии предоставлены компанией.