С начала ноября центральный сортировочный узел службы доставки Boxberry начнет работу по новому адресу, сообщает компания.

Новый склад Boxberry (Московская область, город Химки, Коммунальный проезд, владение 30А, строение 1) почти в два раза больше предыдущего: его площадь составляет 7600 кв.м. Он расположен ближе к МКАД, что обеспечивает лучшую транспортную доступность для московских клиентов компании и позволяет им быстрее передавать товары на доставку. Склад будет работать круглосуточно и без выходных.

Обновится и оборудование площадки. На складе установлена сортировочная линия, производительность которой позволяет обрабатывать 5 000 заказов в час. На прежней площадке этот показатель составлял немногим более 1 000 заказов в час.

«Переезд пройдет абсолютно незаметно для наших клиентов, для них изменится только адрес склада. Возросшие мощности и лучшая транспортная доступность позволяют быстрее обрабатывать заказы, что, безусловно, позитивно скажется на работе компании в высокий сезон, когда поток отправлений традиционно возрастает. Boxberry готова к значительному увеличению нагрузок в предновогодний период и обеспечит строгое соблюдение сроков обработки и доставки заказов, а также высокий уровень сервиса для всех клиентов», — говорит директор по логистике Boxberry Роман Нестеров.

Служба доставки Boxberry основана в 2010 году. Одним из главных преимуществ компании с самого начала стала развитая сеть пунктов выдачи. Сейчас у Boxberry уже более 1500 отделений в 390 городах, 200 из них находится в Москве. Услуга курьерской доставки предоставляется в 375 городах. Средний срок доставки грузов из столичных интернет-магазинов в местные пункты выдачи составляет порядка 12 часов (стандартный срок доставки в пункты выдачи на московском рынке — от 12 часов до 1 дня). Boxberry доставляет товары 2000 российских и зарубежных интернет-магазинов, а также посылки и письма физических лиц, принимает международные возвраты в интернет-магазин Asos.