Ювелирная выставка «Сокровища Петербурга» пройдет в Бронзовом дворце князя Безбородко с 30 ноября по 3 декабря, сообщают организаторы.

Участники выставки представят более десятка тысяч украшений во всех стилях – от ренессанса до хай-тека.

Традиционно помимо широкого выбора драгоценных товаров «Сокровища Петербурга» порадуют культурной программой: на этот раз посетителей ждут показы ювелирных шедевров в обрамлении мехов и вечерних нарядов, лекции, мастер-классы и познавательные бесплатные экскурсии по дворцу.

Место проведения выставки: Санкт-Петербург, улица Почтамтская 7, Бронзовый дворец князя Безбородко.

График работы выставки: 11:00-20:00.

График проведения экскурсий: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00.

Лекции и мастер-классы: ежедневно в 14:00.

Модные показы: ежедневно в 16:00.

Розыгрыш: ежедневно в 18:00.

Фотографии предоставлены организаторами.