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Белорусский ученый разработал новое огнезащитное вещество для пропитки ткани

13.11.2017  10:54

Белорусский ученый разработал новое огнезащитное вещество для пропитки ткани, сообщает газета «Белорусский партизан».

Старший инспектор сектора международного сотрудничества Александр Лукьянов из Университета гражданской защиты МЧС вместе с коллегами разработал вещество, которое позволит избегать бытовых пожаров. Как отметил ученый, белорусская разработка имеет ряд преимуществ перед уже существующими зарубежными аналогами: меньшую температуру и  время нанесения. В условиях промышленного производства это дает значительную экономию, подчеркнул Лукьянов.

Разработка заняла около трех с половиной лет, в течение которых было проведено более 60 вариантов синтеза, прежде чем удалось получить состав с нужными свойствами. Первые испытания на производстве прошли в лаборатории текстильной компании «Моготекс» — крупнейшего производителя текстиля в Белоруссии.

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