Белорусские дизайнеры Davidova и S.Veles стали участниками Guangzhou Fashion Week

Белорусская палата моды представила коллекции Davidova и S.Veles в рамках основного расписания китайской Недели моды Guangzhou Fashion Week 11 ноября, сообщает пресс-центр BFW.

Представленные белорусскими дизайнерами коллекции — диаметрально противоположные по концепции и исполнению: если одежда Davidova иллюстрирует наше настоящее, то S.Veles — это прогноз на будущее.

Соцсети транслируют определенные стандарты красоты, ритм жизни ускорился, а цитаты из песен задают тон целым десятилетиям. Все это нашло свое отражение в коллекции Марины Давыдовой, которая традиционно использовала джинсовую ткань в качестве холста для авторских рисунков и принтов, иронично демонстрирующих наши выражения лиц во время селфи, общения по телефону. Дизайнер в очередной раз применила множество конструктивных приемов в создании одежды, позволяющих легко трансформировать наряды и использовать их по-разному. К примеру, можно самостоятельно компоновать платья с накладными полужилетами, соединять их между собой с помощью разноцветных кнопок. Отдельно стоит отметить оригинальную ручную роспись обуви, которая создается ежесезонно.

S.Veles представил свой футуристический взгляд на наряды и предложил отказаться от канонических вечерне-коктейльных образов. Характерные черты образов — лаконичность, монохром и геометрия форм.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.