При создании новой коллекции дизайнер марки Anna Wolf Анна Волкова использовала элементы поп-арта и цветные принты в стиле пин-ап, сообщается в пресс-релизе компании.

Приглашенной звездой шоу стала российская актриса Анна Хилькевич. На подиум под биты трека «Шлепать» в исполнении Sabi Miss вышли полуобнаженные модели в боди телесного цвета. Ничего лишнего – только красивые фигуры и яркие сумки.

Оценить коллекцию Anna Wolf пришли актрисы Мария Берсенева, Александра Ребенок, Алина Алексеева (Сталина), Наталия Лесниковская, Ксения Суркова, телеведущие Юлия Костюшкина, Слава Никитин и Дарья Пынзарь, блогер Лера Любарская, дизайнер-ювелир Светлана Амова, бизнесмен Константин Андрикопулос, певицы Катя Лель, Анна Калашникова, Елена Князева и другие.

В линейке представлены женские рюкзаки, сумочки, клатчи, кошельки из эко-кожи. Главный акцент – рисованные девушки-аниме из комиксов. Модели украшают принты в виде надписей Wow, Happy и Like.

Новая коллекция уже доступна для онлайн-заказов на сайте Annawolf.ru и в Instagram бренда @annawolffashion.

Anna Wolf — это новый дизайнерский бренд на рынке кожгалантереи и аксессуаров. Страна дизайна бренда — США и Гонконг. Страна производства — Южная Корея и Китай.

Фотографии предоставлены компанией.