03.11.2017 09:03

Аналитики торгового центра детской обуви «Сороконожка» определили оптимальную величину наценки на зимнюю обувь — 38,7%, сообщает сайт 40nogka.ru.

Этот вывод администрация «Сороконожки» сделала на основе анализа продаж зимней детской обуви каждого из участников виртуальной витрины за период с 29 сентября по 28 октября 2017 года.

За отчетный месяц оборот «Сороконожки» составил 750 тысяч рублей. Анализ зависимости упущенной прибыли относительно наценки наглядно продемонстрировал, что оптимальной наценкой на весь зимний ассортимент оказалась величина в 38,7%.

«Полученную информацию мы сразу разослали всем нашим партнерам в надежде, что это поможет им оптимизировать свои продажи. Подобные отчеты мы можем сделать и более узкими, по отдельным группам товаров, если участники «Сороконожки» этого пожелают», — отметил администратор интернет-магазина детской обуви «Сороконожка» Александр Бородин.