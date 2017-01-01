Американские ученые разработали функциональный материал, который может как согревать, так и охлаждать

13.11.2017 10:45

Американские ученые разработали новый функциональный материал, который может согревать и охлаждать, сообщает «Неделя Новостей».

Ученые из Стэнфордского университета разработали функциональный материал, который, в зависимости от условий, может как согревать, так и охлаждать. Основным новшеством ткани является комбинация материалов: она состоит из двух разных слоев толстого полиэтилена, пронизанного нанопорами и проницаемого для излучения как среднего инфракрасного диапазона, так и теплового, исходящего от нашей кожи.

Использование этого материала увеличит диапазона температур, в котором человек не будет ни потеть, ни мерзнуть. Такая двусторонняя одежда компенсирует колебания температуры воздуха без затрат дополнительной энергии. Кроме того новинку можно использовать для защиты чувствительной электроники от температурных перепадов. Благодаря изменению двухслойного текстиля, буферный эффект материала может быть даже увеличен до 14,5 градусов.