Американский бренд багажа American Tourister представил лимитированную рождественскую коллекцию Wavebreaker Sparkle, сообщает компания.

Светоотражающий материал Sparktive® — это новая запатентованная технология с использованием NRA-материала, которая помогает увеличить видимость ближайших объектов в темное время суток. Благодаря технологии Sparktive, багаж будет отражать попадающий на него свет.

Модели Wavebreaker Sparkle оснащены специальным замком безопасности TSA. Разделительные перегородки и дополнительные карманы из материала-сетки упрощают процесс упаковки вещей для путешествия.

Компания American Tourister была основана в 1933 году Солом Коффлером. В 1993 году бренд American Tourister был приобретен компанией Samsonite. Сегодня American Tourister представлен во всем мире.

Фотографии предоставлены компанией.