«Альпари»: Ювелирным производителям стоит дождаться коррекции стоимости золота для покупок

21.11.2017 07:08

Цены на золото к третьей декаде ноября выросло в цене до месячных максимумов, но ювелирным производителям стоит дождаться коррекции стоимости золота для покупок, отметила в интервью «РИА Мода» старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Тройская унция драгоценного металла торгуется утром в понедельник по 1292,10 доллара против пятничного пика на 1297,40 доллара. Техническая картина торгов фьючерсные контрактом демонстрирует, что ближайшее сопротивление стоит на 1300 долларов, поддержка находится в середине среднесрочного торгового канала у 1277,50 доллара.

Основным катализатором этого подъема цены на золото является слабость доллара. Американская валюта в очередной раз среагировала на биржевые сомнения в проведении налоговой реформы в Соединенных Штатах, которую гарантированно будет сопровождать еще большее количество проблем, чем возникает при теоретическом согласовании законопроекта. В минувший четверг, кстати, проект закона был принят Палатой представителей, и теперь все ближе к голосованию в Сенате.

На этой неделе у драгоценного металла может появиться и другой повод для повышения цены. 22 ноября будет опубликован протокол предыдущего заседания Федеральной резервной системы США. И хотя сомнений в том, что в декабре процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, почти нет, рынок могут насторожить сигналы регулятора в отношении будущих фискальных шагов.

Работа над проектом налоговой реформы США начнется сразу после дня благодарения. И если в среду протокол заседания Федрезерва окажется нейтральным, золото вернется в диапазон 1282–1290 долларов за тройскую унцию. Краткосрочных драйверов для подъема, за исключением уже озвученных, нет. Долгосрочный горизонт для золота по-прежнему выглядит позитивным, заключает Анна Бодрова.