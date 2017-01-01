«Альпари»: Фьючерсные контракты на хлопок восстанавливаются

13.11.2017 07:20

Фьючерсные контракты на хлопок восстанавливаются к концу первой декады ноября после трех достаточно проблемных для сегмента сессий, отметила в интервью «РИА Мода» старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Стоимость хлопка все еще остается под влиянием прогнозов по новому урожаю в мире. Предполагается, что в новом сезоне сырья будет собрано больше, чем в предыдущем, что делает цены на хлопок более уязвимыми.

Конкретно для рынка хлопка Индии можно отметить, что хлопковые корпорации в обязательном порядке выкупают по 100 тюков хлопка с тем, чтобы не допустить обострения цен на сырье. Такая мера может проработать как минимум квартал. Помимо того, идут разговоры о создании закупочных центров в государствах-крупных производителях хлопка.

При этом, есть основания полагать, что цены на хлопок могут подняться выше на фоне заметного спроса на сырье со стороны текстильных производств и отдельных широко известных мировых брендов одежды и аксессуаров. Текстильным производителям эксперт советует покупать хлопок по текущим рыночным ценам.