Показ бренда Alisia Fiori состоялся на подиуме московской Недели моды 26 октября, сообщается в пост-релизе компании.

В этом сезоне наряду с новой коллекцией нарядных платьев для девочек впервые была презентована полноценная коллекция женских платьев.

На показ приехали юные модели из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Таллина, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Челябинска и других городов России и ближнего Зарубежья.

Дизайнер бренда Ирина Шарова рассказывает, что ей хотелось показать интеллигентный собранный образ, на создание которого ее вдохновили героини произведений мировой классической литературы. В качестве материалов в коллекции использовались исключительно благородные ткани: бархат, атлас, жаккард, кружево, шифон.

В основе коллекции Alisia Fiori были представлены платья длины макси и миди с рукавами три четверти. Многие модели сочетаются между собой.

Ирина Шарова считает, что наряды девочек не должны быть точными копиями нарядов их мам, ведь «у девочек и женщин абсолютно разное мироощущение».

Компания Alisia Fiori создает дизайнерскую одежду премиум-класса для девочек. Бренд является постоянным участником крупнейших модных показов, в том числе Недели моды в Москве.

Фотография предоставлена компанией.