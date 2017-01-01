Alena Goretskaya выпустила лукбук Christmas 2018

Пресс-центр Belarus Fashion Week опубликовал рождественский лукбук дизайнера Алены Горецкой.

Alena Goretskaya — бренд модного дома Papilio, который был представлен публике в 2009 году с коллекцией свадебных платьев. В 2012 году дизайнер представила коллекцию повседневной одежды на московской международной выставке CPM. Монобрендовые магазины и корнеры Alena Goretskaya открыты в Австрии, Германии, Италии, Швейцарии, Нидерландах, Казахстане, Украине и России. На сегодняшний день компания имеет сеть собственных магазинов дизайнерской женской одежды Alena Goretskaya в Белоруссии.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.