Показ российского бренда Disash, созданного Александрой Павловой, состоялся 18 октября в «Согласии Холл», сообщают организаторы.

Капсульная коллекция «Атмосфера» сезона осень-зима 2017/2018 основана на лаконичных базовых вещах и дополнена элегантными моделями с авторской вышивкой шелковыми нитями.

Показ новой коллекции Disash поддержали своим присутствием звездные гости: модель, ведущая массовых мероприятий и обладательница титулов «Миссис России 2013» и «Первая вице-миссис России 2012» Анна Городжая, телеведущая и певица Лера Кондра, певица и диджей, ветеран группы «Тутси» Анастасия Крайнова, видеоблогер Анфиса Ибадова, самый молодой арт-директор в истории компании Victoria’s Secret Анастасия Стриженова и ТВ-стилист Ирина Немоляева.

«Стилистика Dishash — это сочетание мировых модных трендов с поэтичными образами русской природы, — говорит Александра Павлова. — Мне хотелось, чтобы короткое русское лето, с его особой, тонкой красотой, осталось с нами и осенью, в сезоне «осень–зима 2017/2018».

Дизайнер бренда Dishash Александра Павлова делает акцент на стильную дизайнерскую базовую и нарядную одежду в различных стилях «от сдержанной классики до почти космического артхауса».

Фотографии предоставлены организаторами.