Аналитик моды Александр Хилькевич подвел итоги Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Точка RU».

В Москве на Неделе моды в Гостином дворе состоялся финал Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Точка RU», который организует РГУ им. Косыгина. Из более чем 300 конкурсных заявок до финала дошли 13 самых лучших работ.

Коллекции финалистов оценивало жюри, в состав которого вошли Валентин Юдашкин, Александр Хилькевич, Татьяна Михалкова, Джузеппе ло Порто.

Как отметил международный аналитик моды Александр Хилькевич, конкурс «Точка RU» среди аналогичных московских конкурсов наиболее перспективен и прекрасно сбалансирован: с одной стороны он поощряет креативное начало, а с другой – ориентирует участников на производство и открытие собственных марок.

Подводя итоги конкурса, Александр Хилькевич отметил лидирующую позицию РГУ им. Косыгина в формировании профессиональных навыков студентов: сегодня вуз укомплектован самым современным швейным, трикотажным, вышивальным оборудованием, установками для цифровой печати, 3D-принтерами, комплексом по производству фурнитуры, развивает сотрудничество с зарубежными школами моды и имеет широкую базу контактов с предприятиями для трудоустройства выпускников.

Между тем студентам и их наставникам есть еще над чем работать – в моделировании, конструировании и прежде всего в области технологии обработки изделий.

«Игры в моду закончились. Конкуренция высока. Поэтому нужно думать не только о красивой картинке снаружи, но и о красивой картинке внутри», – отметил эксперт.

«Большинство работ было связано с тематикой молодежной уличной одежды, мы увидели много интересных идей, но были и шаблонные, поверхностные решения, которых нужно избегать. Необходимо пытаться «копать» глубже, создавать более многогранные, продуманные, выразительные, сильные художественные образы и обязательно помнить о своих корнях», – подчеркнул Александр Хилькевич.

Гран-при конкурса получила Софья Бугера за коллекцию «Поймай мой сигнал», другие участники финала также не остались без подарков от компаний-партнеров конкурса из России, Голландии и Италии.

Фотографии Дмитрия Бабушкина, предоставлены «Модной приемной Александра Хилькевича».