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АКИТ: Ежегодно количество мужчин, приобретающих товары в сети, растет на 4-5%

10.11.2017  07:07

По итогам первого полугодия 2017 года 47% онлайн-покупок пришлось на потребителей мужского пола, тогда как ежегодно количество мужчин, приобретающих товары в сети, растет на 4-5%, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Мужское население не только все сильнее вовлекается в онлайн-шоппинг, но и становится активным участником интернет-распродаж: согласно исследованию АКИТ в период осенней глобальной распродажи «Настоящая черная пятница» более 40% покупателей составит мужская аудитория (в то время, как год назад этот показатель не превышал 30%).

Примечательно, что именно мужчины готовы потратить на распродажах больше всего денег – в среднем, они планируют совершить покупки на сумму от 5 до 8 тыс. рублей, в то время, как женщины ограничиваются более скромными тратами – до 3 тыс. рублей.

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