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Агентство «Штаб» проведет «модный» бизнес-завтрак

23.10.2017  10:49

Public talk на тему «Производство для дизайнерских марок: Россия и/или Китай» пройдет в рамках серии бизнес-завтраков для дизайнерских марок, шоурумов и производств 26 октября, сообщают организаторы.

Для участия в public talk, приглашены профессионалы, эксперты-практики, один из которых прилетит прямо из Китая, чтобы поделиться секретами размещения заказов на китайских фабриках, закупки сырья, контроля качества, получения лучшей цены и оптимальной логистики. Спикер Таша Мартенс – более 15 лет живет в Китае, владелец собственного производства и дизайн-бюро по разработке коммерческих коллекций, дизайнер-предприниматель.

Российские производства будет защищать автор скандальной профильной группы для производителей одежды ProCapitalist Сергей Промахов.

Модератор: креативный директор и основатель марок plus size (W&B, Lessismore), предприниматель и fashion-эксперт, Анна Лунина.

Вопросы, которые будут обсуждаться:

  • Где производить: Россия или Китай? Все недостатки и преимущества;
  • Как работать с малотиражными заказами и удаленно ими управлять;
  • Контроль качества на производстве в России и в Китае. Нужен ли агент?
  • Размещение заказов: тонкости, нюансы, документация;
  • Стоимость услуг: что и где выгоднее размещать? Что такое полный аутсорсинг в Китае и есть ли он в России?
  • Где брать сырье?
  • Требования производств к заказчикам или кого не берут «в космонавты».

Мероприятие бесплатное, только для дизайнерских марок и производителей одежды.

Условия участия: вход только по предварительной регистрации, количество мест – ограничено размером площадки.

Место проведения: кафе «Есенин», ул. Новая Площадь, 8/2 (м. Лубянка). Начало: 10.30 утра.


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