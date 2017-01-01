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В число любимых брендов россиян вошло восемь компаний легкой промышленности

20.11.2017  15:57

Online Market Intelligence (OMI) подвела итоги проекта «Любимые бренды россиян» за 2017 год, сообщается в пресс-релизе компании.

Top-20. Изображение предоставлено компанией

В тop-20 вошли восемь брендов компаний, производящих товары легкой промышленности:

  • Adidas — 2 позиция,
  • Nike — 3 позиция,
  • Zara — 9 позиция,
  • H&M — 13 позиция,
  • Reebok — 14 позиция,
  • Ostin — 17 позиция,
  • Chanel — 19 позиция,
  • Puma — 20 позиция.

Больше всего в рейтинге оказалось производителей спортивной одежды.

«На протяжении уже почти десяти лет мы видим относительную стабильность рейтинга, - рассказывает Александр Шашкин, генеральный директор компании Online Market Intelligence. - Любимыми становятся, а главное, остаются, те бренды, которые последовательно делают ставку на высокое качество продукции и эмоциональную вовлеченность в своей коммуникации».

Исследование «Любимые бренды россиян» проводится компанией Online Market Intelligence ежегодно с 2008 года. В ходе каждой волны опрашивают 1500 человек в возрасте 18–55 лет, проживающих в городах с населением свыше миллиона человек. Респондентов просят назвать не более десяти своих любимых брендов сначала вне связи с товарными категориями, а затем в 65 отдельных категориях (не более трех брендов в каждой).

Изображение предоставлено компанией.

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