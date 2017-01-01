|
|
В число любимых брендов россиян вошло восемь компаний легкой промышленности
20.11.2017 15:57
Online Market Intelligence (OMI) подвела итоги проекта «Любимые бренды россиян» за 2017 год, сообщается в пресс-релизе компании.
В тop-20 вошли восемь брендов компаний, производящих товары легкой промышленности:
Больше всего в рейтинге оказалось производителей спортивной одежды.
«На протяжении уже почти десяти лет мы видим относительную стабильность рейтинга, - рассказывает Александр Шашкин, генеральный директор компании Online Market Intelligence. - Любимыми становятся, а главное, остаются, те бренды, которые последовательно делают ставку на высокое качество продукции и эмоциональную вовлеченность в своей коммуникации».
Исследование «Любимые бренды россиян» проводится компанией Online Market Intelligence ежегодно с 2008 года. В ходе каждой волны опрашивают 1500 человек в возрасте 18–55 лет, проживающих в городах с населением свыше миллиона человек. Респондентов просят назвать не более десяти своих любимых брендов сначала вне связи с товарными категориями, а затем в 65 отдельных категориях (не более трех брендов в каждой).
Изображение предоставлено компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте