В число любимых брендов россиян вошло восемь компаний легкой промышленности

20.11.2017 15:57

Online Market Intelligence (OMI) подвела итоги проекта «Любимые бренды россиян» за 2017 год, сообщается в пресс-релизе компании.

В тop-20 вошли восемь брендов компаний, производящих товары легкой промышленности:

Adidas — 2 позиция,

Nike — 3 позиция,

Zara — 9 позиция,

H&M — 13 позиция,

Reebok — 14 позиция,

Ostin — 17 позиция,

Chanel — 19 позиция,

Puma — 20 позиция.

Больше всего в рейтинге оказалось производителей спортивной одежды.

«На протяжении уже почти десяти лет мы видим относительную стабильность рейтинга, - рассказывает Александр Шашкин, генеральный директор компании Online Market Intelligence. - Любимыми становятся, а главное, остаются, те бренды, которые последовательно делают ставку на высокое качество продукции и эмоциональную вовлеченность в своей коммуникации».

Исследование «Любимые бренды россиян» проводится компанией Online Market Intelligence ежегодно с 2008 года. В ходе каждой волны опрашивают 1500 человек в возрасте 18–55 лет, проживающих в городах с населением свыше миллиона человек. Респондентов просят назвать не более десяти своих любимых брендов сначала вне связи с товарными категориями, а затем в 65 отдельных категориях (не более трех брендов в каждой).

Изображение предоставлено компанией.