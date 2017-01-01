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Президент Таджикистана открыл новые швейные и обувные цеха на предприятии «Палос»

20.11.2017  15:51

В ходе рабочей поездки в Согдийскую область президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в открытии новых швейных и обувных цехов на государственном сельскохозяйственном предприятии «Палос», сообщает национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».

В новых цехах общей площадью 2,4 га будет производиться одежда для военных и правоохранительных органов, обувь для солдат и офицеров, а также школьная форма для учащихся школ.

Благодаря поддержке президента Таджикистана части вооруженных сил страны полностью обеспечиваются продовольствием и специальной военной формой за счет предприятий и цехов Агентства по обеспечению специального имущества при правительстве Республики Таджикистан. Прежде товары, производимые сейчас «Палосом», полностью импортировались из-за рубежа.

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