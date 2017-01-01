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Витебская швейная фабрика открывает новые рабочие места
20.11.2017 15:41
Белорусское предприятие «Знамя индустриализации» открыло два филиала на 50 рабочих мест, сообщает «Белтелерадиокомпания».
Новые цеха, выпускающие трикотажные изделия открылись в Оболе и Барани.
«Знамя индустриализации» является одним из старейших предприятий белорусской легкой промышленности. На данный момент на фабрике работает более 800 человек. Компания планирует и в дальнейшем развивать производство в малых городах.
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