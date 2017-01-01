Витебская швейная фабрика открывает новые рабочие места

20.11.2017 15:41

Белорусское предприятие «Знамя индустриализации» открыло два филиала на 50 рабочих мест, сообщает «Белтелерадиокомпания».

Новые цеха, выпускающие трикотажные изделия открылись в Оболе и Барани.

«Знамя индустриализации» является одним из старейших предприятий белорусской легкой промышленности. На данный момент на фабрике работает более 800 человек. Компания планирует и в дальнейшем развивать производство в малых городах.