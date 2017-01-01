Разработчики намерены наполнять FashionTech Map новой информацией

13.11.2017 13:35

Редакция ИА «РИА Мода» публикует карту FashionTech Map, презентация которой состоялась в рамках Международного форума моды 2 ноября.

Карта была подготовлена компанией Rusbase совместно с Министерством промышленности и торговли РФ. Целью создания Fashion Tech Map разработчики заявили «агрегацию информации обо всех компаниях и игроках индустрии».

«Эти данные будут полезны для принятия решений в области управления проектами в сфере моды и дизайна», - полагают в компании.

Активную карту FashionTech Map можно посмотреть по ссылке https://rb.ru/fashion/

Карта представляет собой 2 блока:

стартапы (компании и технологии в сфере моды и дизайна);

экосистема (инвесторы и акселераторы, образовательные программы, инфраструктура и мероприятия).

Команда Rusbase выразила готовность принимать информацию о проектах и далее с целью улучшения FashionTech Map. Отправить информацию можно по электронной почте ap@rb.ru.

Проекты принимаются по следующим направлениям:

Новые материалы (износостойкость, функциональные качества, smart-ткани, ткани с возможностью выведения электронного визуального контента, прочее);

Носимые гаджеты;

Проекты в области e-commerce и мобильные приложения для рынка одежды;

Технологии 3D-печати одежды и обуви;

Роботизация пошива одежды и производства тканей;

AR/VR-технологии для рынка одежды;

IoT-проекты для рынка одежды;

Экотехнологии в одежде (использование переработанных материалов в производстве);

Интерактивные технологии для offline-ритейла;

Новые средства для ухода за одеждой и обувью;

Технологии маркетинга и big data для оценки спроса и трендов на рынке одежды;

Проекты по ремонту и обновлению старой одежды, производству одежды из старых материалов.

Как сообщается на официальном сайте, компания Rusbase - независимое издание о технологиях и бизнесе, организатор мероприятий и создатель сервисов для предпринимателей, инвесторов и корпораций. Rusbase был запущен в октябре 2012 после привлечения seed-раунда от инвестиционной компании Black Ocean (NYC), которая в дальнейшем выделила дополнительные инвестиции для расширения. К маю 2016 года аудитория издания составила 400 тысяч уникальных посетителей в месяц, которые просматривают более 1,1 млн страниц. В июне 2016 года Rusbase осуществил покупку активов «Виадео Индепендент Медиа», связанных с изданием о бизнесе Rb.ru. В результате сделки Rusbase переехал на домен rb.ru, сохраняя 10-летнюю историю и читателей прошлого владельца. Аудитория Rusbase увеличилась в 3 раза.

Напомним, что Международный форум моды в Санкт-Петербурге впервые прошел в Центре дизайна Artplay SPb. Форум состоялся под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт-Петербурга. Масштабное инновационное мероприятие собрало лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной программы.

Все материалы Международного форума моды здесь.

Карта предоставлена для публикации компанией Rusbase.