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Разработчики намерены наполнять FashionTech Map новой информацией
13.11.2017 13:35
Редакция ИА «РИА Мода» публикует карту FashionTech Map, презентация которой состоялась в рамках Международного форума моды 2 ноября.
Карта была подготовлена компанией Rusbase совместно с Министерством промышленности и торговли РФ. Целью создания Fashion Tech Map разработчики заявили «агрегацию информации обо всех компаниях и игроках индустрии».
«Эти данные будут полезны для принятия решений в области управления проектами в сфере моды и дизайна», - полагают в компании.
Активную карту FashionTech Map можно посмотреть по ссылке https://rb.ru/fashion/
Карта представляет собой 2 блока:
Команда Rusbase выразила готовность принимать информацию о проектах и далее с целью улучшения FashionTech Map. Отправить информацию можно по электронной почте ap@rb.ru.
Проекты принимаются по следующим направлениям:
Как сообщается на официальном сайте, компания Rusbase - независимое издание о технологиях и бизнесе, организатор мероприятий и создатель сервисов для предпринимателей, инвесторов и корпораций. Rusbase был запущен в октябре 2012 после привлечения seed-раунда от инвестиционной компании Black Ocean (NYC), которая в дальнейшем выделила дополнительные инвестиции для расширения. К маю 2016 года аудитория издания составила 400 тысяч уникальных посетителей в месяц, которые просматривают более 1,1 млн страниц. В июне 2016 года Rusbase осуществил покупку активов «Виадео Индепендент Медиа», связанных с изданием о бизнесе Rb.ru. В результате сделки Rusbase переехал на домен rb.ru, сохраняя 10-летнюю историю и читателей прошлого владельца. Аудитория Rusbase увеличилась в 3 раза.
Напомним, что Международный форум моды в Санкт-Петербурге впервые прошел в Центре дизайна Artplay SPb. Форум состоялся под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт-Петербурга. Масштабное инновационное мероприятие собрало лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной программы.
Все материалы Международного форума моды здесь.
Карта предоставлена для публикации компанией Rusbase.
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