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Впервые в Хабаровске состоялись показы Kids Fashion Week
10.11.2017 15:19
Впервые в Хабаровске состоялись показы Kids Fashion Week, сообщает сайт dvnovosty.ru.
Восемьдесят юных моделей от 4 до 16 лет из домов моды Приморского и Хабаровского края собрались в Хабаровске для участия в Kids Fashion Week. В течение недели состоялись показы детских коллекций восьми российских и мировых брендов.
После усиленной подготовки и съемок, детей ждала развлекательная программа: на мастер-классы по скорочтению, игра в "Корсаров",и даже "бумажную" вечеринку. Вечеринка до, а не после показа — еще одна возможность для неопытных моделей раскрепоститься, подружиться и привыкнуть к сцене, чтобы не нервничать на показе.
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