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Компания Adidas AG сообщила о планах закрытия около 200 своих магазинов на территории России уже к концу 2017 года

10.11.2017  15:17

Компания Adidas AG сообщила о планах закрытия около 200 своих магазинов на территории России уже к концу 2017 год, сообщает агентство «Прайм».

Причиной закрытия руководство компании называет сложные рыночные условия, в том числе введенные против России санкции. Ранее компания намеревалась закрыть в России около 160 магазинов.

Продажи Adidas в России в 3-м квартале упали на 11% - до 173 млн евро. По мнению финансового директора компании Харма Ольмайера, Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой.

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