07.11.2017 00:28

В Музейно-выставочном центре Исторического музея Южного Урала проходит выставка, посвященная 85-летию объединения «Юничел», рассказывается в пресс-релизе предприятия.

На выставке представлены 150 экспонатов - «образцы изделий всех фабрик Челябинской области, входивших в объединение, эскизы моделей, заготовки, обувные колодки разных лет, швейное оборудование, награды, архивные фотографии».

«На выставке представлены довольно редкие экспонаты – это эталонные образцы обуви 30-х, 60-х, 70-х годов, которые, к слову сказать, не утеряли своей актуальности и сегодня. На специальных этикетках прикреплены образцы материала, которые объясняют, как в идеале должна выглядеть та или иная модель, какие цвета могут использоваться в качестве замены», – рассказала заведующая выставочным отделом музея Анастасия Воронина.

Экспозиция открылась 2 ноября и продлится до 12 ноября 2017 года.

Акционерное общество «Юничел» – признанный российский лидер в производстве обуви из натуральной кожи. Ежегодно фабрики, расположенные в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, производят более 3 миллионов пар под брендом «Юничел», которые продаются по всей стране – от Владивостока до Москвы. Фирменная сеть насчитывает 550 магазинов в России и Казахстане.

Фотографии предоставлены предприятием.