05.11.2017 10:31

3 ноября в ходе интенсивной образовательной программы в Центре дизайна Artplay SPb прошла панельная дискуссия «Брендинг в мире Fashion», сообщает Полина Андреева, корреспондент информационного агентства «РИА Мода» в Санкт-Петербурге.

Участниками дискуссии стали:

Роман Ефремов , председатель комитета по экономическому развитию областной думы Ивановской области;

, председатель комитета по экономическому развитию областной думы Ивановской области; Юлия Попова , директор по развитию Дома моды Slava Zaitsev;

, директор по развитию Дома моды Slava Zaitsev; Светлана Костенко , главный редактор журнала «Ателье»;

, главный редактор журнала «Ателье»; Дмитрий Тимуршин , основатель и генеральный директор компании Freedom Team;

, основатель и генеральный директор компании Freedom Team; Евгений Цивин , генеральный директор сети магазинов аксессуаров Edmins, кандидат экономических наук;

, генеральный директор сети магазинов аксессуаров Edmins, кандидат экономических наук; Татьяна Нестерова , председатель совета директоров ЗАО «Фарэкспо», директор выставки «Идустря моды», академик Национальной академии индустрии моды;

, председатель совета директоров ЗАО «Фарэкспо», директор выставки «Идустря моды», академик Национальной академии индустрии моды; Эвелин Мора, основатель финской недели моды - Helsinki Fashion Week (Финляндия).

Дискуссию провела Вера Иванова, главный редактор журнала «Модный Magazin».

Отправными точками обсуждаемой темы стали важность, нужность, актуальность создания бренда, а также влияние бренда на продвижение новой марки.

Дискуссию открыл Евгений Цивин, коротко рассказав об истории и базовых понятиях бренда: «В мире fashion понятие бренд, с точки зрения маркетинга, появилось сравнительно недавно, а стремительное развитие области брендинга и бренда началось в 70е-80е, а особенно в 90-е годы прошлого столетия». Гигантские производственные мощности в азиатском регионе способствовали исчезновению дефицита и создали проблему перенасыщения рынка товарами. «На рынке существует огромное количество изделий близких и даже идентичных по качеству, которые было бы не различить, если бы не бренды», - начал дискуссию Евгений Цивин. «Феномен бренда в том, что он сам по себе имеет ценность, и эта ценность, зачастую, гораздо выше тех изделий, которые продаются под этим брендом. Бренд нужен для того, чтобы производственники и дизайнеры могли продавать изделия существенно дороже, формировать свою лояльную аудиторию и не забывать, что бренд существует и как отдельная стоимость», - напомнил слушателям Евгений Цивин.

Роман Ефремов, ответил на вопрос, каким образом российские бренды должны увеличить свою долю на российском и мировом рынках. «Брендинг – это замысел, и с ним необходимо уметь работать!», - заявил он. - «Что бы этот замысел был популярен и известен всем, представление о моде должно быть, как о трансляции смыслов, которые вы хотите передать аудитории. Должно быть четкое понимание, какой смысл вы транслируете и для кого». Отсутствие такого понимания - одна из проблем наших дизайнеров, по мнению Романа Ефремова. Вторая проблема - уровень амбиций российских дизайнеров. Роман Ефремов напомнил слушателям, о задачах правительства интенсивно развивать легкую промышленность в стране, и об огромных возможностях и перспективах развития для российских брендов.

Дискуссию продолжил молодой предприниматель, основатель и генеральный директор компании Freedom Team - Дмитрий Тимуршин. Алгоритм развития бренда, который предложил Дмитрий Тимуршин - это «идти через свою личную, уникальную историю», напомнив слушателям историю развития известного российского бренда Red Fox, который продается по всему миру.

Юлия Попова ответила на вопрос: как брендинг влияет на продвижение новой современной марки. «Создание бренда должно стать инструментом, который помогает извлекать прибыль из той деятельности, которой вы занимаетесь» - начала Юлия Попова. По мнению Юлии, на сегодняшний день построение бренда, становится параллельным с производством одежды, видом деятельности. «Разработка целостной концепции, построение визуального ряда, создание семантического поля, идентификация ДНК бренда, донесение его до потребителя – сейчас одна из главных задач при производстве одежды и создании своей марки, для того, чтобы максимально усилить организацию продаж».

Светлана Костенко, на примере американского бренда уличной одежды Supreme, акцентировала внимание на продвижении марки через нестандартные методы такие как: искусственно созданный ажиотаж, дефицит, эпатажные показы. «Выделение своей целевой аудитории и сближение с ней под лозунгом «Я такой же, как и Вы!», увеличивает доверие и понимание между производителем и потребителем, создает сообщества, которые хотят быть привязаны к этой марке» - сообщила Светлана Костенко.

Татьяна Нестерова раскрыла вопрос - как профессиональные выставки помогают развиваться торговым маркам, что бы потом стать брендами. По её мнению, в серьезной, на сегодняшний день, конкурентной борьбе «выставки имеют большое значение, как возможность обращаться именно к своему покупателю и реализовывать контакт взаимодействия, чего не получить посредством обычной рекламы и продвижения товаров». «Выставки дают прямое общение, которое необходимо для заключения долговременных, доверительных, партнерских отношений», - сообщает Татьяна Нестерова. В короткий промежуток времени, в рамках профессиональной выставки, есть возможность решения множества проблемных вопросов, таких как: производственные, маркетинговые, бытовые, имиджевые и т. д. Необходимо осуществлять контакты с представителями из других городов и закупщиками. «Выставка – это площадка для обмена опытом и позиционирования себя на рынке» - подчеркивает Татьяна Нестерова.

Гостья из Хельсинки, Эвелин Мора, ответила на вопрос - как финская неделя моды помогает местным брендам расти, популяризироваться и получать большее развитие. «Мы брендируем сами себя!» - отвечает Эвелин Мора. «Мы создаем для самих себя такой бренд, который позволяет приглашать нам «правильных» людей, «правильную» аудиторию, «правильные» СМИ», лояльные для наших дизайнеров. Для любой индустрии брендинг - ключевой момент, и, к сожалению, нет таких историй, что бы их повторить. Каждый должен искать свой собственный путь, историю и подход к брендированию», - отмечает Эвелин Мора. Ключевой вещью в области брендинга, по её мнению являются: совместная работа, эксклюзивность и открытость для всех. «Не нужно пытаться создать бренд, а нужно исходить из самого себя, понять свое место в этом мире, свои морально-этические ценности, и внедрить их в свое творчество и создаваемые вещи. Только после этого вы можете сформировать такую историю, которая послужит инструментом для превращения вашего бренда для вашего потребителя в то заявление, которое он хочет сделать», - заявила гостья.

Напомним, что панельная дискуссия прошла в рамках Международного форума моды. Масштабное инновационное мероприятие собрало лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной программы.