03.11.2017 09:29

С 1 ноября вступил в силу приказ Минтруда России от 31.05.2017 N 466н Об утверждении правил по охране труда при проведении работ в легкой промышленности, сообщает «КонсультантПлюс».

К работе в сфере легкой промышленности будут допускаться только те работники, кто прошел обучение по охране труда и выдержал проверку соответствующих знаний.

Работники, выполняющие обязанности, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда, должны проходить повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца, а также не реже одного раза в двенадцать месяцев — проверку соответствующих знаний.

Новые правила коснутся организации и проведения основных процессов и работ, связанных с производством и отделкой тканей и трикотажа, производством нетканых материалов, прядением, производством текстильных изделий и одежды, обработкой кожевенного сырья, дублением и отделкой кожи, выделкой и крашением меха, производством одежды, обуви и других изделий из кожи и меха.

Правила обязательны для исполнения работодателями — индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы.