03.11.2017 09:16

В ходе насыщенной программы Международного форума моды состоялась лекция генерального директора Fashion Consulting Group, кандидата социологических наук, профессора НИУ ВШЭ Анны Лебсак-Клейманс «Профессии будущего в fashion-индустрии. Перспективы omni-channel-образования в моде». На лекции побывала Полина Андреева, корреспондент информационного агентства «РИА Мода» в Санкт-Петербурге.

Предметом выступления стали темы: «Новые профессии для нового мира» и «Четвертая примышленная революция уже началась».

В последнее время все чаще говорят о наступлении четвертой промышленной революции. Новые технологии Big Data и Internet of Tings (IOT) изменят мир вокруг нас.

Анна Лебсак-Клейманс рассказала том, «что многие профессии исчезнут, в том смысле, в котором мы видим их на сегодняшний день. Это случится, потому что большое количество производственной деятельности, которое было раньше, будет не востребовано». Она напомнила о четырех этапах эволюции образования и квалификации, последний из которых связан с выходом в диджитальную сферу, которая вытесняет людей из таких профессиональных сфер, как бухгалтер, юрист, экономист и т. д., заменяя большинство теми, «кто имеет навыки адаптивного восприятия и способность к быстрой переработки больших объемов информации. В перспективе, это будет основа методологии, которая будет закладывать новые квалификационные методы».

Исходя из этого, появляются новые профессиональные сферы, связанные с тем, «что происходит трансформация индустрии производящей продукт в индустрию управляющую «беспилотными кораблями», — утверждает Анна Лебсак-Клейманс.

«Цифровая фабрика — это несколько человек, управляющих действиями огромной фабрики, а компьютерный дизайн — это человек, который закладывает программные основы в этот дизайн», — объясняет Анна Лебсак-Клейманс. Будут востребованы специалисты с новым набором квалификаций и компетенций, до этого считавшимися несовместимыми. Появились такие новые профессии как: SММ менеджер, Data Scientists (количественный аналитик по работе с данными), специалисты-продуктологи (кодировщики продукта), digital-аналитик, специалист по нативной рекламе, инфостилист, аналитик Big Data, эксперт по эко-стандартам, менеджер по краудфандинговым платформам, инновационный менеджер, экономист-кибернетик, медиа-байер, SED- специалист и т. д.

Со слов Анны Лебсак-Клейманс, сейчас на рынке дефицит таких кросс-дисциплинарных специалистов, обладающих такими кросс-дисциплинарными знаниями. Консервативные методы образования оффлайн (магистерские программы, ДПО и тд.) проигрывают инновационным методам онлайн образования, так как первым нужно больше времени для адаптации. «Онлайн образование позволяет получить максимально доступное финансово, гибкое по времени и точное по экспертизе знание», — сообщает Анна Лебсак-Клейманс. Непрерывность образования в наше время, неотъемлемая часть профессионального и карьерного роста.

Лектор рассказала и об одной из самых новых сфер образования — альтернативной форме. «Это форма будущего!», — заявляет Анна Лебсак-Клейманс. «Суть в том, что все инновационные формы способны рождать только практики, эксперты, которые находятся внутри индустрии. И они готовы делиться своими знаниями».

Альтернативная форма включает в себя такие виды образования как: акселератор, форсайт, хакатон.

Напомним, что мероприятие прошло в рамках Международного форума моды в Центре дизайна Artplay SPb.

Компания Fashion Consulting Group – консалтинговое агентство в индустрии моды России. Более 16 лет компания осуществляет исследования: готовит ежеквартальные отраслевые отчеты по основным показателям рынка, проводит прикладные исследования «под ключ» для российских производителей и ритейлеров.