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В Китае пройдет Textile Machinery Expo 2017

31.10.2017  23:10

В Гуанчжоу в Китае пройдет Международная выставка текстильного оборудования, сообщает пресс-служба Guangzhou Poly World Trade Expo Center.

В Китае сегодня открылась Международная выставка текстильного оборудования Textile Machinery Expo 2017. На выставке будет представлена новейшая продукция текстильной промышленности, современное оборудование, китайские исследования и разработки этой области, в том числе: круговые вязальные машины, жаккардовый ткацкий станок, круглочулочный автомат, компьютерная плосковязальная машина, трикотажная перчаточная машина, деформационная вязальная машина, печатная машина, прядильное оборудование, ткацкое оборудование, машины для окрашивания и отделки, запчасти и аксессуары для текстильного оборудования и многое другое. 

Выставка проходит в Guangzhou Poly World Trade Expo Center и закончится 2 ноября. 

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