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В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль моды и искусства Art of Fashion
31.10.2017 10:26
Интерактивная часть Art of Fashion стартует 3 ноября в ТРЦ «Галерея», сообщают
организаторы.
Южный Атриум ТРЦ «Галерея» преобразуется в мобильное
мультифункциональное пространство, где в течение 4 дней будут проходить сессии
и мероприятия, включающие в себя: образовательный блок Public Talk, Fashion перформансы,
посвященные трендам предстоящего модного сезона, и Fashion Film Days – кинопоказы лучших фэшн-фильмов и
документального кино о выдающихся деятелях моды и искусства.
Программа фестиваля:
3 ноября, пятница
- 16.45 Открытие фестиваля.
Вступительное слово куратора фестиваля Art of Fashion в ТРЦ
«Галерея» Анны Петуховой
- 17.00 Public Talk «О глобальном тренде
симбиоза моды и искусства и его отражении в культурной и социальной среде». Спикер:
креативный директор FF
Digest
Мария Пудан.
- 18.00 Fashion перформанс Хаки /Khaki/黃褐色 (мультибренд)
- 18.30 Public Talk «О
спецпроектах, показах и презентациях брендов класса люкс и масс-маркета». Спикер: Евгения Фишелева, директор спецпроектов
Lunar Hare и The Blueprint.
- 20.30 Fashion перформанс Total red.
- 21.00 Fashion Film Days. Показ фильма «Диана
Вриланд: взгляд должен путешествовать».
4 ноября, суббота
- 15.00 Public Talk «О проектах видео департамента CondeNast и будущем fashion-видео в России». Спикер: Елена Чичина, директор по корпоративным
продажам CondeNast.
- 16.30 Public Talk «О коллабoрации Silasveta c режиссером
Гордоном Вон Штайнером для Бала Института костюма в музее Метрополитен,
Нью-Йорк» (MetGala, 2017). Спикер: Стас Башкатов, арт-директор Silasveta.
- 18.00 Fashion перформанс Leather [Ette] (мультибренд).
- 18.30 Public Talk «Прошлое, настоящее и будущее в профессии куратора моды на
примере собственных выставок в Музее Виктории и Альберта и видеопроектов с Show studio». Спикер: Эми де ла Хей, профессор магистратуры MAFashion Curation и со-основатель кафедры истории одежды и кураторства в Лондонском колледже
моды (Amy de la Haye, London College of Fashion).
- 20.30 Fashion перформанс Shine! (мультибренд).
- 21.00 Fashion Film Days.
Показ фильма The First Day in May («Первый понедельник мая»).
5 ноября, воскресенье
- 15.00 Public Talk «Storytelling в моде: тексты, визуальные материалы, фильмы, выставки и
инсталляции, как жанры современного мультимедийного искусства и инструменты
продвижения модных брендов от luxury до масс-маркета». Спикер:
Юлия Гордина, журналист,
продюсер, креативный и PR консультант, основатель бюро коммуникаций Wonderfoxy.
- 16.30 Fashion Film Days.
Показ фильмов – шортлист победителей Berlin Fashion Film Festival 2017.
- 18.00
Fashion перформанс (Un)Casual (мультибренд).
- 18.30 Public Talk «О революционной сценографии модных
показов». Спикер: Павел Недостоев, партнер и бренд-директор event-агентства Departáment.
- 20.30 Fashion перформанс Backstreet kids (мультибренд).
- 21.00 Fashion Film Days. Показ документальных фильмов In Russia о российских дизайнерах (Gosha Rubchinskiy, Nina Donis) и молодых художниках.
6 ноября, понедельник
- 15.00 Public Talk «Симбиоз моды и искусства: творчество
дизайнеров и художников вне рамок моды и дизайна одежды». Спикер: Мария Синицына, куратор, продюсер, создатель фестиваля моды и искусства Cycles&Seasons by Master Card, генеральный
продюсер Kandinsky Fest и проекта Love is (57th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia 2017).
- 16.30 Public Talk «О художниках и их
коллаборациях с мировыми fashion-брендами». Спикер: Георгий Олейник, блогер, кандидат
экономических наук, входит в топ 10 digital маркетологов России.
- 18.00 Fashion перформанс Дайджест трендов
осень/зима 2017-2018 (мультибренд).
- 18.30 Public Talk «Как российский художник стал мировой звездой fashion-индустрии». Спикер: Покрас Лампас, художник-каллиграф.
- 20.30 Fashion перформанс Venera Kazarova.
- 21.00 Fashion Film Days. Показ фильма «Диор и я».
Вход по
предварительной регистрации: aof.galeria.spb.ru.
Иллюстрация предоставлена
организаторами.
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