Интерактивная часть Art of Fashion стартует 3 ноября в ТРЦ «Галерея», сообщают организаторы.

Южный Атриум ТРЦ «Галерея» преобразуется в мобильное мультифункциональное пространство, где в течение 4 дней будут проходить сессии и мероприятия, включающие в себя: образовательный блок Public Talk, Fashion перформансы, посвященные трендам предстоящего модного сезона, и Fashion Film Days – кинопоказы лучших фэшн-фильмов и документального кино о выдающихся деятелях моды и искусства.

Программа фестиваля:

3 ноября, пятница

16.45 Открытие фестиваля. Вступительное слово куратора фестиваля Art of Fashion в ТРЦ «Галерея» Анны Петуховой

17.00 Public Talk «О глобальном тренде симбиоза моды и искусства и его отражении в культурной и социальной среде». Спикер: креативный директор FF Digest Мария Пудан.

18.00 Fashion перформанс Хаки /Khaki/黃褐色 (мультибренд)

18.30 Public Talk «О спецпроектах, показах и презентациях брендов класса люкс и масс-маркета». Спикер: Евгения Фишелева, директор спецпроектов Lunar Hare и The Blueprint.

20.30 Fashion перформанс Total red.

21.00 Fashion Film Days. Показ фильма «Диана Вриланд: взгляд должен путешествовать».

4 ноября, суббота

15.00 Public Talk «О проектах видео департамента CondeNast и будущем fashion-видео в России». Спикер: Елена Чичина, директор по корпоративным продажам CondeNast.

16.30 Public Talk «О коллабoрации Silasveta c режиссером Гордоном Вон Штайнером для Бала Института костюма в музее Метрополитен, Нью-Йорк» (MetGala, 2017). Спикер: Стас Башкатов, арт-директор Silasveta.

18.00 Fashion перформанс Leather [Ette] (мультибренд).

18.30 Public Talk «Прошлое, настоящее и будущее в профессии куратора моды на примере собственных выставок в Музее Виктории и Альберта и видеопроектов с Show studio». Спикер: Эми де ла Хей, профессор магистратуры MAFashion Curation и со-основатель кафедры истории одежды и кураторства в Лондонском колледже моды (Amy de la Haye, London College of Fashion).

20.30 Fashion перформанс Shine! (мультибренд).

21.00 Fashion Film Days. Показ фильма The First Day in May («Первый понедельник мая»).

5 ноября, воскресенье

15.00 Public Talk «Storytelling в моде: тексты, визуальные материалы, фильмы, выставки и инсталляции, как жанры современного мультимедийного искусства и инструменты продвижения модных брендов от luxury до масс-маркета». Спикер: Юлия Гордина, журналист, продюсер, креативный и PR консультант, основатель бюро коммуникаций Wonderfoxy.

16.30 Fashion Film Days. Показ фильмов – шортлист победителей Berlin Fashion Film Festival 2017.

18.00 Fashion перформанс (Un)Casual (мультибренд).

18.30 Public Talk «О революционной сценографии модных показов». Спикер: Павел Недостоев, партнер и бренд-директор event-агентства Departáment.

20.30 Fashion перформанс Backstreet kids (мультибренд).

21.00 Fashion Film Days. Показ документальных фильмов In Russia о российских дизайнерах (Gosha Rubchinskiy, Nina Donis) и молодых художниках.

6 ноября, понедельник

15.00 Public Talk «Симбиоз моды и искусства: творчество дизайнеров и художников вне рамок моды и дизайна одежды». Спикер: Мария Синицына, куратор, продюсер, создатель фестиваля моды и искусства Cycles&Seasons by Master Card, генеральный продюсер Kandinsky Fest и проекта Love is (57 th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia 2017).

International Art Exhibition, La Biennale di Venezia 2017). 16.30 Public Talk «О художниках и их коллаборациях с мировыми fashion-брендами». Спикер: Георгий Олейник, блогер, кандидат экономических наук, входит в топ 10 digital маркетологов России.

18.00 Fashion перформанс Дайджест трендов осень/зима 2017-2018 (мультибренд).

18.30 Public Talk «Как российский художник стал мировой звездой fashion-индустрии». Спикер: Покрас Лампас, художник-каллиграф.

20.30 Fashion перформанс Venera Kazarova.

21.00 Fashion Film Days. Показ фильма «Диор и я».

Вход по предварительной регистрации: aof.galeria.spb.ru.

Иллюстрация предоставлена организаторами.