31.10.2017 10:07

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил придать федеральный статус акции «Подарок новорожденному», в результате чего будет оказана помощь не только матери и новорожденному, но и отечественной легкой промышленности.

С 2018 года каждой российской роженице при выходе из роддома будут вручать набор для младенца.

В ОНФ полагают, что это должен быть федеральный проект с понятным годовым объемом работ, прозрачным механизмом размещения заказа и четко выстроенной системой платежей. Эксперты ОНФ и представители отрасли выразили такое мнение в ходе обсуждения перспектив развития легкой промышленности, которое прошло на площадке Народного фронта.

Министерство экономического развития РФ в октябре согласовало предложение Минтруда России о проведении в субъектах России в рамках программы «Десятилетие детства» акции «Подарок новорожденному». По замыслу ведомства, проводить ее необходимо совместно с производителями товаров для новорожденных и руководителями регионов. Суть акции в том, что в 2018–2020 гг. каждой женщине при выходе из роддома будут вручать набор для малыша с необходимыми предметами ухода и одеждой российского производства.