31.10.2017 09:33

Retail & Fashion Accelerator направил в ФАС России жалобу на Национальную палату моды, полагая, что та позволяет себе недобросовестную конкуренцию, сообщает портал Moda.ru.

Представители акселератора Retail & Fashion Accelerator обратились в УФАС России с заявлением о признании действий Ассоциации предприятий индустрии моды «Национальная палата моды» актом недобросовестной конкуренции, так как с 18 октября Ассоциация, в лице Александра Шумского, стала распространять информацию о том, что в период с 23 по 27 октября в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве пройдет якобы первый всероссийский акселератор fashion-брендов.

В своем интервью исполнительный президент Национальной палаты моды Александр Шумский сообщил, что в образовательной программе примут участие создатели брендов с кодом FashionNet, которые раньше никогда не участвовали в неделях моды, и новый акселератор станет первой попыткой по-новому взглянуть на систему подготовки дизайнеров как будущих предпринимателей.

Информация о том, что данное мероприятие является первым, не соответствует действительности, поскольку ранее Retail & Fashion Accelerator уже провел подобные мероприятия.

Таким образом, в действиях Ассоциации предприятий индустрии моды «Национальная палата моды» имеются признаки нарушения части 1 статьи 14.3 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

«Мы крайне возмущены комментариями Палаты моды, ведь еще в 2016 году в рамках федерального акселератора GenerationS был открыт первый в России трек Creative Industries, где наша компания стала Оператором. Новый трек собрал различные направления бизнеса с целью открыть новые возможности и способы для развития креативного предпринимательства в России, увеличить долю компаний с высокой нематериальной стоимостью и инновационной составляющей в креативном сегменте. Трек объединил три основные направления: формирование городских пространств и социальное предпринимательств; новые медиа и индустрия развлечений, а также моду, дизайн и технологии ритейла. Одним из самых перспективных направлений для развития были выделены сферы fashion и ритейл. 10 лучших проектов, отобранные со всей России, стали участниками Retail&Fashion Accelerator - интенсивной программы по развитию новых технологий для моды, легкой промышленности и ритейла на основе международного опыта и с привлечением необходимых ресурсов и технологий, которую уже открыла наша компания. В июне 2017 года мы запустили первый в России Retail&Fashion Accelerator», – комментирует Мария Тихонова, руководитель оператора трека Creative Industries-2016 и акселератора RFA, представитель компании ООО «МТ Эксклюзив».

***

Напомним, что Retail and Fashion Accelerator – это программа акселерации инновационных проектов, цель которой помогать крупным компаниям эффективно взаимодействовать со стартапами, а стартапам эффективно интегрировать свои технологии и адаптировать решения под запросы рынка и корпоративных заказчиков

GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Трек Creative Industries впервые открыт в 2016 году и уникален своим наполнением; он включает в себя проекты в медиа и индустрии развлечений, формировании городских пространств, социальном предпринимательстве, образовании, индустрии моды, дизайне, ритейл-технологиях.

Национальная палата моды была зарегистрирована в ноябре 2015 года двумя обществами с ограниченной ответственностью и одним физическим лицом. В мировой практике Национальные палаты моды ставят своей главной целью - поддержку модной индустрии в своей стране.



