31.10.2017 08:51

Группа компаний «Детский мир» объявила неаудированные финансовые результаты своей деятельности по МСФО (IFRS) за III квартал и 9 месяцев 2017 года.

Так выручка Группы компаний за III квартал увеличилась на 19,8% до 24,6 млрд руб. по сравнению с 20,5 млрд руб. в 3-м квартале 2016 г ., а за 9 месяцев на 22,9% до 66,6 млрд руб. по сравнению с 54,2 млрд руб. за 9 месяцев 2016 г .

Валовая прибыль выросла на 20,5% до 8,3 млрд руб. по сравнению с III кварталом 2016 г .; валовая рентабельность составила 33,7%.

Владимир Чирахов, генеральный директор ПАО «Детский мир»: «Благодаря значительному росту выручки и дальнейшему расширению торговой сети ГК «Детский мир» укрепила свою позицию лидера рынка детских товаров.

В непростых социально-экономических условиях «Детский мир» продолжает привлекать новых покупателей и консолидировать рынок, показав за 9 месяцев 2017 года двузначный сопоставимый рост количества покупок. В результате раскрутки магазинов, открытых годом ранее, и роста сопоставимых продаж выручка Компании увеличилась на 22,9%.

Основополагающим элементом стратегии ГК «Детский мир» остается улучшение операционной эффективности, и как следствие, увеличение рентабельности бизнеса. Благодаря сокращению коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в проценте от выручки на 1,2 п.п. Компании удалось улучшить рентабельность по скорректированной EBITDA на 0,9 п.п. до 9,6%.

Показатель скорректированная чистая прибыль вырос более чем в полтора раза по сравнению с 9 месяцами 2016 года, в том числе за счет оптимизации стоимости долгового портфеля.

Республика Казахстан остается одним из самых перспективных географических направлений развития бизнеса Группы. Рост продаж по сопоставимым магазинам за 9 месяцев 2017 года составил 25%. На территории республики с начала года ГК «Детский мир» открыла 3 магазина. Таким образом, сеть представлена 15 магазинами в 8 городах страны. До конца 2017 года мы планируем открыть не менее 5 магазинов сети «Детский мир» в Казахстане».

Таким образом, количество магазинов ГК «Детский мир» на 30.09.2017 составило 557, против 464 на 30.09.2016, торговая площадь за этот же период увеличилась с 533 тысяч кв. м до 631 тысячи кв. м. При этом количество чеков увеличилось за год на 11,4%, а рост среднего чека уменьшился на 3,8%.