31.10.2017 03:25

В Ташкенте открылся первый монобрендовый магазин Dirk Bikkembergs, сообщает пресс-служба компании.





Торжественное открытие первого официального бутика Dirk Bikkembergs в центре Ташкента состоялось 19 октября. Открытию была посвящена элитная закрытая вечеринка, на которой была представлена коллекция Fall/Winter 2017. Это первая для компании коллекция британского дизайнера Ли Вуда.









Dirk Bikkembergs — немецкий бренд одежды и обуви, созданный дизайнером Дирком Биккембергом в 1986 году. Изначально бренд специализировался на производстве мужской одежды и обуви, а с 2000 года стал выпускать и женскую линию. Компания имеет свой интернет-магазин.





Фотография предоставлена компанией.