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Бутик Dirk Bikkembergs открылся в Узбекистане

31.10.2017  03:25

В Ташкенте открылся первый монобрендовый магазин Dirk Bikkembergs, сообщает пресс-служба компании.

Торжественное открытие первого официального бутика Dirk Bikkembergs в центре Ташкента состоялось 19 октября. Открытию была посвящена элитная закрытая вечеринка, на которой была представлена коллекция Fall/Winter 2017. Это первая для компании коллекция британского дизайнера Ли Вуда. 


Dirk Bikkembergs — немецкий бренд одежды и обуви, созданный дизайнером Дирком Биккембергом в 1986 году. Изначально бренд специализировался на производстве мужской одежды и обуви, а с 2000 года стал выпускать и женскую линию. Компания имеет свой интернет-магазин.

Фотография предоставлена компанией.
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