Новости
НачалоНовостиВ ноябре на Украине пройдет Kharkiv Fashion Business Days
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
B2B Brand - онлайн выставка брендов мужской, женской и детской моды (одежда, белье, обувь) Рейтинг@Mail.ru

В ноябре на Украине пройдет Kharkiv Fashion Business Days

31.10.2017  02:57

В середине ноября в Харькове начнет свою работу Kharkiv Fashion Business Days, сообщают организаторы мероприятия.

Kharkiv Fashion Business Days пройдет 18 и 19 ноября в Харькове в здании Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н.В. Лысенко и обещает стать самым ярким событием в сфере моды, дизайна и промышленности Украины этой осенью. В течение работы форума свои коллекции представят харьковские, украинские и зарубежные дизайнеры, пройдет выставка турецких производителей ткани, фурнитуры, пряжи и швейных нитей, а также выставка-продажа украинских и зарубежных производителей одежды.

Мероприятие организовано Управлением инвестиционного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна при официальной поддержке харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Просмотров: 152
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1417 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте