31.10.2017 02:57

В середине ноября в Харькове начнет свою работу Kharkiv Fashion Business Days, сообщают организаторы мероприятия.





Kharkiv Fashion Business Days пройдет 18 и 19 ноября в Харькове в здании Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н.В. Лысенко и обещает стать самым ярким событием в сфере моды, дизайна и промышленности Украины этой осенью. В течение работы форума свои коллекции представят харьковские, украинские и зарубежные дизайнеры, пройдет выставка турецких производителей ткани, фурнитуры, пряжи и швейных нитей, а также выставка-продажа украинских и зарубежных производителей одежды.





Мероприятие организовано Управлением инвестиционного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна при официальной поддержке харьковского городского головы Геннадия Кернеса.