|
|
В Ташкенте отметили 90-летний юбилей Института шелководства
31.10.2017 02:51
По этому поводу ассоциацией «Узбекипаксаноат» было организовано торжественное мероприятие «Узбекский шелк – актуальность вне времени», сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.
Праздничный показ шелковой одежды «Узбекский шелк – актуальность вне времени» был организован «Узбекипаксаноат» и Bukhara brilliant silk и состоялся 24 октября в Международном дворце форумов. В нем приняли участие дизайнеры, модельеры и специалисты в шелковой сфере из 80 стран.
Представленные дизайнерами авторские коллекции национальной и современной одежды были выполнены из шелковой ткани, произведенной на предприятиях системы «Узбекипаксаноат».
«Узбекипаксаноат» - это ассоциация шелковой отрасли Узбекистана, в состав которой входят: региональные общества «Ипаксаноат» - «Жанубипаксаноат», «Шимолипаксаноат», «Марказипаксаноат», «Водийипаксаноат» и «Тошкентипаксаноат».
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте