31.10.2017 00:20

Российско-Киргизский Фонд развития профинансировал открытие новой обувной фабрики в Чуйской области, сообщает пресс-служба фонда.





Торжественное открытие обувной фабрики состоялось 26 октября, всего через 9 дней после подписания договора о ее финансировании Российско-Киргизским Фондом развития. На открытии присутствовал вице-премьер-министр Киргизии Дуйшенбек Зилалиев и высоко оценил потенциал нового завода: «Создание местного, отвечающего всем мировым требованиям производства – это сложная задача, которую учредителям обувной фабрики «Империал групп компани» удалось успешно решить. Уверен, что продукция компании будет пользоваться спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Для этого есть все необходимые предпосылки, включая современное технологическое оборудование, экологически чистые материалы, широкий ассортимент выпускаемой продукции, который отвечает последним тенденциям моды»





«Империал групп компани» получила кредит от Российско-Киргизского Фонда развития в размере 3,1 миллиона долларов на развитие производства. Фабрика расположена в Чуйской области, Сокулукский район, село Новопавловка. Компания планирует расширение парка оборудования для выпуска специализированной обуви.





Российско-Киргизский Фонд развития учрежден и действует в соответствии с Соглашением между Правительством Киргизии и Российской Федерации «О Российско-Киргизском Фонде развития» от 24 ноября 2014 года. Целью Российско-Киргизского фонда развития является содействие экономическому сотрудничеству между Киргизией и Россией, модернизации и развитию киргизской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции. За 25 месяцев работы Фонд развития профинансировал 780 проектов на сумму 254 миллионов долларов США.