30.10.2017 10:00

Развитие отечественного производства химволокон, нитей и технического текстиля тесно связаны с решением проблем всех подотраслей российского легпрома. Но, считают в Союзлегпроме, сложившаяся государственная система прохождения и утверждения инвестпроектов сдерживает их реализацию.

Тема обсуждалась на заседании профильного комитета отраслевой организации. Как отметил председатель совета директоров компании «Промтекстиль» Константин Мизгунов - выразил общее мнение, отметив, что Союзлегпром - наиболее профессиональная и авторитетная площадка для всестороннего обсуждения проблем этой подотрасли. Что, в свою очередь, предопределяет выработку комплексных решений по вопросам ее развития.

В ходе дальнейшей дискуссии были высказаны схожие друг с другом оценки ситуации в секторе химволокон, нитей и техтекстиля. Так, Екатерина Лаврентьева, зампредседателя Комитета, замдиректора ИНТПЛЦ в своем выступлении отметила, что Минпромторг готовит «дорожную карту» по сырьевому обеспечению легпрома, включая сырьевую базу производства химволокон и техтекстиля. Но над этим документом довлеет тренд сокращения прядильных и смежных производств (среднего передела) в российском легпроме. Так, в прядильном сегменте отечественного легпрома функционируют только 17 предприятий, по глубокой хлопкопереработке - и того меньше. В среднем, объем перерабатывающих мощностей в легпроме - на уровне 25-40% от потребности. Как подчеркнула Екатерина Лаврентьева, «по сути, сейчас некому перерабатывать, например, вискозные и смежные типы волокон».

И хотя государство поддерживает развитие сектора техтекстиля и химволокон, для него целесообразна отдельная «дорожная карта», предусматривающая, в том числе, и реанимацию перерабатывающего сектора. С этой оценкой согласились участники заседания.

По мнению Игоря Сабаева, первого заместителя гендиректора АО «Ивановский полиэфирный комплекс», в означенном сегменте легпрома выделяются «два основных вектора: это тканевой и нетканый ассортимент. Спрос здесь растет (по «нетканке» - это 190-200 тыс.т /год), причем с одновременным падением спроса на натуральное сырье, особенно на хлопок». В то же время, прядильный сектор, «образно говоря, «ушёл» в Среднюю Азию, прежде всего в Узбекистан. Смесовые же ткани на российском рынке представлены, преимущественно, импортом». «На ситуацию также влияет реализация в Узбекистане масштабной долгосрочной госпрограммы по комплексной переработке текстильного сырья», отметил Игорь Сабаев.

В то же время, Игорь Сабаев, президент Союзлегпрома Андрей Разбродин и ряд других участников комитета обратили внимание на несостыковки в работе департаментов Минпромторга, курирующих химическую отрасль и легпром, а от координации текущей работы и планов тех же департаментов во многом зависит динамика развития интегрированного - т.е. химико-текстильного сектора российского легпрома. Если же в более широком контексте, существующая в госструктурах процедура продвижения инвестпроектов к реализации «весьма существенно тормозит её. Поэтому трансформация ПЭТФ-проекта в Ивановской области в коммерческий позволила сократить это временное отставание», - подчеркнул Игорь Сабаев.

В ходе совещания отмечалось, что в России активно используются современные технологии производства химволокон и нитей. Такие технологии соответствуют курсу на импортозамещение и всё в большей мере востребованы в данном сегменте легпрома, поэтому в профильной «дорожной карте» целесообразно отразить необходимость более широкого внедрения соответствующих технологий. С учетом того, что наибольшими темпами растет спрос на технологии производства структурированных полиэфирных нитей: это обусловлено повышением спроса на эти виды химнитей.

Более жесткую оценку ситуации в подотрасли высказал заслуженный деятель науки и техники РФ Эмиль Айзенштейн. Подчеркнув, что «в России пока лишь обсуждают всё те же проблемы химико-текстильного комплекса, Реальных дел по-прежнему мало, в то время как всё большее число стран, даже нефтегазоимпортёров, активно развивают этот комплекс, увеличивая тем самым уровень отставания России данной сфере». Относительно же упомянутой «дорожной карты» по сырью, её проект существует, но, «во-первых, в нём никак не отражён потребитель, а во-вторых - там же много ошибок и неточностей. Что говорит, в том числе, об отсутствии полноценной информбазы по сектору химволокон, нитей и техтекстиля». Вдобавок, с этим проектом, как отмечалось на совещании, знакомы отнюдь не все профильные предприятия и участники рынка.

По итогам заседания, в ходе открытого голосования, председателем Комитета избран председатель совета директоров «Промтекстиль» Константин Мизгунов, заместителями председателя Комитета по химическим волокнам, нитям, текстильной продукции технического назначения Союзлегпрома стали Игорь Сабаев и Андрей Абрамов. Проект плана работы комитета на 2018 год решено сформировать не позже начала ноября с.г.