30.10.2017 09:57

Производство иранского шелка в этом сельскохозяйственном году (начался 21 марта) снизилось на 8%, а его цена выросла на 5% в среднем, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Таковы данные Министерства сельского хозяйства страны. Фермеры, занятые в этом сегменте производства, говорят о выпуске порядка 850 т сырых шелковых коконов. Производство оценивается в 5 млн долларов (200 млрд риалов).

Причина снижения производства шелковых коконов - сырья для последующей выработки шелка, - является заболевание, которое было зарегистрировано в начале текущего года. Рост цены на шелк, в свою очередь, основан на потребности рынка в высококачественном шелке для нужд легкой и текстильной промышленности.

Иран занимает восьмое место в мире по производству шелка, уступая Китаю, Индии, Узбекистану, Таиланду, Бразилии, Вьетнаму и Северной Корее. Снижение производства иранского шелка вполне способно оказать влияние на мировые цены на сырье. Текстильным производителям стоит присмотреться к покупаю шелка в моменте.