30.10.2017 09:50

Состоялось заседание комитета Союзлегпрома по школьной форме. Как говорится в сообщении организации, участники отрасли уверены, что разработка подробного стандарта школьной формы - проблема не только технико-экономическая, но и правовая, особенно с учетом того, что этот стандарт стал обязательным.

Как отметил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, проблематика школьной формы и ее стандартизации остаётся многофакторной и, соответственно, комплексной. Государство участвует в решении этих вопросов, но «нередко их интерпретация в «верхних эшелонах» непредсказуемая и прямо противоположная очевидным, казалось бы, аспектам».

Поэтому комитету необходимо разработать целостную концепцию по этим вопросам и шире привлекать швейную и другие подотрасли к этой работе. В том числе, к деятельности профильного комитета Союзлегпрома. Причем «не нужно «опасаться» участия в этой работе «оппонентов» или иностранных продуцентов, например, тканей для школьной формы. Ибо обмен профессиональными мнениями и опытом позволит выработать грамотную позицию по означенной проблематике. А это, в свою очередь, повысит уровень авторитетности позиции Комитета при обсуждениях в Минпромторге и других ведомствах». Выработка же такой позиции, по мнению Андрея Разбродина, позволит сектору школьной формы «выйти» на госсубсидии для легпрома. В более широком контексте, такой подход целесообразен и в связи с наметившейся ориентацией ритейла на товары российских производителей.

Что же касается реестра предприятий-производителей данной продукции и ее ассортимента, это реестр нужно дополнять и уточнять. Так как, «например, Минпромторг предпочитает использовать информбазу Союзлегпрома, но своей информацией, - если и делится, то фрагментарно и нерегулярно».

Касательно стандартизации школьной формы, президент Союзлегпрома отметил, что в этом направлении реальны два варианта: стандартизация за счет государства - т.е. по линии Росстандарта, либо - в рамках отраслевого сообщества: в этом случае Росстандарт выступит в качестве регистратора стандарта.

По его итогам заседания были приняты ряд решений, в числе которых расширение состава комитета и приглашение в него производителей школьной формы и ее компонентов и торговые сети; а также подготовка программы сотрудничества комитета с Роскачеством и ТПП РФ.