30.10.2017 09:47

Минпромторг объявил о приеме заявок на участие в фестивале русской культуры в дизайне «Русские сезоны». В числе конкурсных номинаций - номинация «Мода».

Как говорится в сообщении министерства, IV фестиваль русской культуры в дизайне «Русские сезоны» ищет новые имена – дизайнеров моды, интерьеров и архитекторов. В этот раз конкурс пройдет по трем номинациям: «Мода» (мужская и женская одежда, обувь и сумки), «Интерьер» (мебель, предметы интерьера, декор, посуда, свет) и «Деревянная архитектура».

Участникам предстоит совместная работа с российскими производителями тканей, одежды, мебели и проч. Лучшие модели будут запущены в производство. По условиям конкурса материалы, которые могут быть использованы в конкурсных работах, – это хлопковые, шерстяные, льняные, вискозные ткани, кружево, кожа и дерево.

Претендентам необходимо направить свой конкурсный проект и портфолио (все в формате pdf) на электронный адрес info@ruseasons.com и сопроводить его письмом с рассказом о себе и ответом, почему хочет принять участие в конкурсе и чего от него ожидает.

В теме письма необходимо указать номинацию («Интерьер», «Мода» или «Архитектура»). Сроки приема заявок – до 20 ноября. На основании портфолио и писем будут отобраны 15 лучших заявок, с авторами которых свяжутся координаторы фестиваля. По результатам собеседований, где конкурсантам предстоит защитить свои творческие идеи, будут выбраны молодые дизайнеры, которые смогут реализовать их совместно с фабриками.

Помимо конкурса в рамках IV «Русских сезонов» традиционно пройдет деловая программа c участием зарубежных журналистов и одноименная выставка, которая помимо совместных работ конкурсантов и производителей представит российские архитектурные и интерьерные бюро, производителей, дизайнеров.