30.10.2017 09:40

В Ивановской области состоится XXV международный «Текстильный салон». Мероприятие запланировано на 15 – 18 ноября, и администрация региона уже опубликовало его основную программу.

Цель «Текстильного салона - 2017»: формирование бренда Иванова как центра отечественного текстиля и моды, содействие формированию отечественного рынка индустрии моды, установление деловых экономических контактов с российскими регионами, представителями международного сообщества.

В рамках Текстильного салона пройдут круглые столы, деловые встречи.

Программа

15-18 ноября

Конкурс торговых марок домашнего текстиля «Лучшая торговая марка России», «Золотая торговая марка России» ОТК «Текстиль Профи» (ул. Сосновая, 1) ТЦ РИО (Кохомское шоссе, 1А)

16 ноября

16:00 Открытие выставочного проекта «Русский дизайнер». Клуб «Деловая женщина» (ул. Степанова, 4)

17 ноября

16:00 Открытие выставки «Экспромт» Вячеслава Зайцева, народного художника России, лауреата Государственной премии, академика. Музей Ивановского ситца (ул. Батурина, 11/42)

18 ноября

11:00 – 16:00 Экспозиция тканей ивановских предприятий, холдингов, компаний; проектов новых тканей;

Экспозиция системы среднего профессионального образования - текстильная и легкая промышленность региона;

Экспозиция студенческих работ;

Выставка изделий российских модельеров и дизайнеров;

Показ коллекций домашнего текстиля (одежды для дома, спорта, отдыха, туризма, в том числе детской и подростковой) и профессиональной одежды. Дворец искусств, фойе музыкального театра (пл. Пушкина, 2) 14:00-15:00 Круглый стол «Российский бренд моды. Мифы и реальность». Модератор – Мизонова Н. Г. Завкафедрой искусства костюма и текстиля ИГПУ, профессор, академик Национальной академии индустрии моды. Дворец искусств, фойе театра кукол (пл. Пушкина, 2) 18:00-20:30 Юбилейный показ коллекций моделей одежды с участием коллекций Вячеслава Зайцева;

Праздничные приветствия, поздравления, церемония награждения. Дворец искусств, зал Музыкального театра (пл. Пушкина, 2)

Для участников и гостей «Текстильного салона» с 17.00 в фойе Музыкального театра осмотр выставки тканей, экспозиций.

Учредители XXV международного «Текстильного салона» - министерство промышленности и торговли РФ, правительство Ивановской области, администрация города Иваново, областная общественная организация Клуб «Деловая женщина». «Текстильный салон», подчеркнули организаторы мероприятия, содействует расширению межрегиональных и международных экономических связей, привлечению внимания инвесторов, оптовых покупателей к перспективной отечественной продукции текстильной и швейной промышленности.