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«Барышня-крестьянка» добавила возможность примерки для регионов

29.10.2017  21:49

В интернет-магазине «Барышня-крестьянка» появилась возможность примерки при заказе через компанию СДЭК, сообщает пресс-служба магазина.

При заказе в интернет-магазине «Барышня-крестьянка» теперь можно заказать доставку с примеркой в разные города, для этого нужно воспользоваться услугой доставки транспортной компанией. Пересылка будет осуществляться посредством компании СДЭК, у которой есть пункты выдачи заказов, оборудованные примерочными кабинами. Также можно заказать курьерскую доставку на дом с услугой примерки. 

Доставка с примеркой будет стоить дороже обычной доставки и возможна только с московского склада компании. 

Бренд «Барышня-крестьянка» основан двумя бывшими журналистками: главным редактором портала о маркетинге, рекламе и PR Sostav.ru Еленой Цоколовой и журналистом этой редакции Евгенией Карузиной. Собственную компанию они создали после того, как вышли в декретный отпуск. Магазин «Барышня-крестьянка» появился в ноябре 2012 года, изначально он функционировал только в интернете. В марте 2013 был открыт первый шоу-рум в центре Москвы. В июле 2014 появился магазин в Санкт-Петербурге, а в марте 2015 — в Екатеринбурге. В 2016 была запущена собственная фабрика по пошиву платьев в Москве и открыт флагманский магазин на Лубянке.
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