29.10.2017 20:54

В октябре концерн «Беллегпром» провел деловую встречу с партнерами из Узбекистана, сообщает пресс-служба компании.





На территории концерна «Беллегпром» 24 октября прошли переговоры между Первым заместителем председателя концерна Мирусиным В.В. и представителями предприятий ассоциации «Узбекчармпойабзали» из Узбекистана. Также на встречу были приглашены представители СООО «Белвест», ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат», ОАО «Луч», ОАО «Галантэя», РУП «Гродненское производственное кожевенное объединение», ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» и ЗАО «Сивельга».





В процессе переговоров компании наметили перспективы и новые направления взаимовыгодного сотрудничества, запланировали конкретные действия для его налаживания.





Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.





Ассоциация «Узбекчармпойабзали» создана в феврале 2000 года. В ее состав входят 13 фабрик по заготовке кожевенного сырья, 26 перерабатывающих предприятий, 26 заводов по производству обуви, 5 кожгалантерейных предприятий и 1 предприятие по выпуску искусственной кожи.