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В ноябре в Саратове пройдет «Модный салон. Зима. 2017»

29.10.2017  20:52

В Саратове пройдет 33-я Межрегиональная выставка-ярмарка модной одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики, сообщает пресс-служба организаторов выставки «Софит-Экспо».

В ноябре, с 16 по 19 число, в Саратове пройдет Межрегиональная отраслевая выставка-ярмарка «Модный салон. Зима. 2017». В выставке примут участие 200 производителей и поставщиков продукции легкой промышленности не только из Поволжья, но и из других регионов страны. В прошлом году выставку посетило 12 000 человек, и интерес к мероприятию у местных предпринимателей растет.


«Модный салон. Зима» - это выставка, ориентированная на потребителя. Она знакомит посетителей с современными тенденциями мирам моды и предлагает огромный ассортимент одежды, косметики, аксессуаров и парфюмерии. 

Фотография предоставлена организаторами выставки.
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